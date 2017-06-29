29.06.2017 10:59

Порошенко: Депутатская неприкосновенность – это анахронизм, от которого надо избавиться

Президент Петр Порошенко убежден, что народные избранники должны отменить депутатскую неприкосновенность.



// ХОГА

Об этом Петр Порошенко заявил во время выступления на торжествах по случаю Дня Конституции Украины.

Соответствующий законопроект уже готов к рассмотрению и требует лишь поддержки и решимости самих депутатов, подчеркнул Глава государства.

«Резонансные дела, решительные шаги по борьбе с коррупцией, которые сейчас демонстрирует Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро, напоминают всем нам о таком анахронизме, как депутатская неприкосновенность. Соответствующий мой проект изменений в Конституцию готов. Требует он политической свободы от народных депутатов - раз и навсегда приравнять себя в правах с гражданами Украины. Так же, как мы сняли неприкосновенность с судей», - подчеркнул Глава государства.

Президент выразил надежду, что депутаты поддержат эти изменения в Основной Закон в ближайшее время. «Еще раз подчеркиваю, что я надеюсь, что народные избранники в недалеком будущем примут соответствующие решения, ведь среди них, наверное, нет ни одного, кто бы не обещал отмены этой неприкосновенности в своих избирательных программах», - сказал он.