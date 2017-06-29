Порошенко: Депутатская неприкосновенность – это анахронизм, от которого надо избавиться

Президент Петр Порошенко убежден, что народные избранники должны отменить депутатскую неприкосновенность.
Об этом Петр Порошенко заявил во время выступления на торжествах по случаю Дня Конституции Украины.
Соответствующий законопроект уже готов к рассмотрению и требует лишь поддержки и решимости самих депутатов, подчеркнул Глава государства.
«Резонансные дела, решительные шаги по борьбе с коррупцией, которые сейчас демонстрирует Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро, напоминают всем нам о таком анахронизме, как депутатская неприкосновенность. Соответствующий мой проект изменений в Конституцию готов. Требует он политической свободы от народных депутатов - раз и навсегда приравнять себя в правах с гражданами Украины. Так же, как мы сняли неприкосновенность с судей», - подчеркнул Глава государства.
Президент выразил надежду, что депутаты поддержат эти изменения в Основной Закон в ближайшее время. «Еще раз подчеркиваю, что я надеюсь, что народные избранники в недалеком будущем примут соответствующие решения, ведь среди них, наверное, нет ни одного, кто бы не обещал отмены этой неприкосновенности в своих избирательных программах», - сказал он.
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