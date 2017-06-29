29.06.2017 12:41

Харьковчан наградили орденами и званиями

Ряд харьковчан отмечен государственными наградами по случаю Дня Конституции.



// city.kharkov.ua

Соответствующий Указ подписал Президент Украины Петр Порошенко.



Государственных наград харьковчане удостоены «за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм».



Так, директору коммунального учреждения «Харьковский городской центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Промінь» Наталье Чаплыгиной присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной сферы Украины».



Орденом «За заслуги» III степени награждены:



- член национальной женской сборной Украины по теннису Элина Свитолина;



- декан Харьковского национального педагогического университета имени Г.С.Сковороды Виктор Процевский;



- директор предприятия «Богодуховский электромеханический завод» филиала ГНПП «Объединение «Коммунар» Николай Пушкарь.



Орденом княгини Ольги ІІІ степени награждена президент Харьковского банковского союза Елена Жукова.



Кроме того, почетное звание «Заслуженный артист Украины» присвоено актеру Харьковского академического русского драматического театра им. А. С. Пушкина Юрию Плотникову, почетного звания «Заслуженный работник культуры Украины» удостоен старший преподаватель кафедры Харьковской государственной академии культуры Леонид Космин.