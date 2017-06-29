29.06.2017 15:14

В Харькове семье с больным ребенком город выделил квартиру

10-летняя Дарья Горбенко вместе с родителями теперь живет в отдельной квартире. Девочка не способна сама передвигаться, у нее генетическое заболевание «Спинальная мышечная атрофия».



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Хотя с рождения Дарья прикована к постели, она имеет свой отдельный уголок, полноценное спальное место и кучу игрушек. А еще несколько месяцев назад семья Горбенко ютилась в 10-ти метровой комнате в коммунальной квартире, где негде было и развернуться. Впрочем, там и питались, и мылись, и проводили свободное время. А как связь с природой - даже не балкон, а только маленькое окошко под самым чердаком, с которого виднелись кровли ближайших домов.

«Условия были очень тяжелыми. Во-первых, маленькая комната, коммунальная квартира, много соседей, высокий этаж, без лифта, без горячей воды. Все что касается ухода за Дашей, было сложно и все стояло впритык. Дашин диван соприкасался со шкафом, с нашим диваном, даже подход к ребёнку был сложный», - рассказывает мама больной девочки Анна Горбенко.

Условия проживания были настолько трудными, что семья за помощью обратилась к городским чиновникам. К тому же состояние Дарьи из-за проблем с легкими, ухудшилось, девочка перенесла обструктивный бронхит и требовала особых условий ухода. После визита в мэрию все изменилось. Семье предложили отдельное жилье.

«Конечно, хотелось бы поблагодарить Геннадия Адольфовича за помощь, за поддержку, потому что условия, в которых мы оказались, конечно, они несравнимы с теми, в которых ребенок жил. Спасибо что нас поняли, прониклись нашими проблемами и помогли ребёнку сделать достойное проживание», - говорит мама больной девочки Анна Горбенко.

Квартира, где живет семья, находится на 9-м этаже. Но это не смущает, Дарья находится в таком состоянии, что транспортировать ее очень сложно. Поэтому не до прогулок на улице, зато свежий воздух, по словам матери девочки, вполне обеспечен, есть балкон, а еще светлые и большие окна. И это то, о чем так мечтала Дарья. Поэтому отчаяние и беспомощность, что когда-то господствовали в семье, теперь изменились на радость и благодарность всем тем людям, которые были не равнодушны к их семьи.