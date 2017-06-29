Харьковский суд обязал предприятие привести в порядок бомбоубежище

Харьковский окружной административный суд полностью удовлетворил исковые требования Красноградского отдела Первомайской местной прокуратуры и обязал одно из обществ с ограниченной ответственностью привести в надлежащее состояние бомбоубежище.
Сегодня звезды складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса.
Облака, которые появятся днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Осадков синоптики не обещают.
В этот день в 1964 году создан пульт дистанционного управления телевизором.
влажн.:
давл.:
ветер: