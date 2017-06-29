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29.06.2017  17:47   

Харьковский суд обязал предприятие привести в порядок бомбоубежище

Харьковский окружной административный суд полностью удовлетворил исковые требования Красноградского отдела Первомайской местной прокуратуры и обязал одно из обществ с ограниченной ответственностью привести в надлежащее состояние бомбоубежище.


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Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Говоруха, сооружение гражданской защиты площадью 250 кв. м рассчитано на укрытие 250 человек от опасности. Однако реально бомбоубежище находится в состоянии, непригодном для нахождения там населения.
 
«В помещении отсутствуют средства защиты, электроснабжения, не работает система вентиляции, оповещения, отсутствуют запасы питьевой воды, нет медикаментов. Учитывая, что ООО на балансе которого находится бомбоубежище, добровольно не устранило нарушения, прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском», - рассказал Говоруха.
 
Справка. Сейчас принимаются меры по реальному исполнению постановления суда.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  бомбоубежище, предприятие, харьков
 
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