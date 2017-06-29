29.06.2017 18:46

Геннадий Кернес принял в мэрии харьковских выпускников (ФОТО)

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 29 июня, принял в горсовете выпускников Харьковской гимназии №82 и Харьковской гимназии №46 им. М. В. Ломоносова.



city.kharkov.ua

В прошлую субботу во время выпускных балов городской голова пригласил их на экскурсию в горсовет, и уже бывшие школьники воспользовались этим приглашением.

Сегодня Геннадий Кернес показал им свой рабочий кабинет, рассказал о рабочем дне.

«Как видите, никаких хором здесь нет, двери здесь всегда открыты. В этом кабинете работаю с людьми, а также принимаю те или иные решения, важные для жизнедеятельности Харькова», - отметил городской голова.

Геннадий Кернес долго общался с выпускниками и ответил на самые разные вопросы – и личные, и общегородские, которые касались тех или иных проблем города. Также гости побывали в малом и большом сессионном залах, в зале приема ВИП-делегаций, на смотровой площадке, расположенной на крыше мэрии.

Школьники поблагодарили городского голову за экскурсию, а выпускница Ольга Соломаха от всей гимназии №82 поздравила Геннадия Кернеса с прошедшим днем рождения.

«Когда-то вы учились в нашей гимназии, и мы испытываем гордость за это. Вы достигли больших высот. Но мы хотим пожелать, чтобы у вас всегда было вдохновение и время для покорения новых вершин. Став мэром города Харькова, вы не только зажгли свою звезду, но и своим примером подожгли множество маленьких звездочек. Вы показали молодежи, что нужно упорно работать и развиваться, причем не за границей, а в родной стране, в родном городе, и тогда будет результат. Вот вам, например, удалось превратить Харьков в европейский город», - сказала выпускница.

Геннадий Кернес также поблагодарил школьников за то, что нашли время прийти в горсовет на экскурсию.

«Все, что мы можем сделать для молодежи, мы делаем. Работает Молодежный совет, который генерирует разные идеи, а мы ему помогаем. Желаю вам быть целеустремленными, чтобы достигать задуманного. Жизнь одна, и ее надо прожить правильно. Вы можете сами достичь самых разных вершин, все зависит от вас. Но главное - оставайтесь друзьями, помогайте друг другу. Уверен, что увиденное и услышанное сегодня в этих стенах вызовет у вас больше желания учиться, побеждать, мечтать. Все в ваших руках», - сказал Геннадий Кернес.

По просьбам выпускников городской голова поручил директору Департамента образования Ольге Деменко организовать в ближайшее время для школьников экскурсии по коммунальным предприятиям города.