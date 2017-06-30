Рецидивист, грабивший аптеки, получил тюремный срок

Прокуратура доказала в суде вину рецидивиста в серии разбоев и грабежей в аптеках Холодногорского района.
Ленинский районный суд. Харькова признал виновным 39-летнего харьковчанина в разбоях и грабежах с проникновением в помещение (ч.3 ст.186, ч.3 ст.187 УК Украины).
Как рассказала руководитель Харьковской местной прокуратуры №1 Екатерина Шевцова, злоумышленник приговорен к 7,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, судом удовлетворено гражданские иски от потерпевших о возмещении причиненного материального и морального вреда на сумму около 32 тыс. грн.
"Прокуратура доказала в суде три эпизода преступлений, совершенных в феврале-марте 2017 года. Злоумышленник с кухонным ножом в руках заходил в аптеки и требовал от фармацевтов отдать ему деньги из кассы и снять с себя ювелирные изделия", - сообщила Е. Шевцова.
На момент совершения преступлений злоумышленник уже имел судимости за корыстные преступления и за умышленное убийство.
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Сейчас по требованию прокуратуры осужденный находится под стражей.
Общественные интересы выходят на первый план. Единственное, звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Сегодня этот праздник отмечается в первый раз.
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