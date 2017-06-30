30.06.2017 09:21

Рецидивист, грабивший аптеки, получил тюремный срок

Прокуратура доказала в суде вину рецидивиста в серии разбоев и грабежей в аптеках Холодногорского района.



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Ленинский районный суд. Харькова признал виновным 39-летнего харьковчанина в разбоях и грабежах с проникновением в помещение (ч.3 ст.186, ч.3 ст.187 УК Украины).



Как рассказала руководитель Харьковской местной прокуратуры №1 Екатерина Шевцова, злоумышленник приговорен к 7,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, судом удовлетворено гражданские иски от потерпевших о возмещении причиненного материального и морального вреда на сумму около 32 тыс. грн.



"Прокуратура доказала в суде три эпизода преступлений, совершенных в феврале-марте 2017 года. Злоумышленник с кухонным ножом в руках заходил в аптеки и требовал от фармацевтов отдать ему деньги из кассы и снять с себя ювелирные изделия", - сообщила Е. Шевцова.



На момент совершения преступлений злоумышленник уже имел судимости за корыстные преступления и за умышленное убийство.



Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.



Сейчас по требованию прокуратуры осужденный находится под стражей.