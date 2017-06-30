30.06.2017 10:03

Террористку «Терезу» приговорили к 11 годам тюрьмы

Прокуратура Харьковской области доказала в суде вину гражданки Российской Федерации Ларисы Чубаровой, известной под позывным «Тереза», которая была членом незаконного оружейного формирования террористической организации «ДНР».



uapress.info

Киевский районный суд Харькова признал ее виновной в участии в непредусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства (ч. 4 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 110 УК Украины) и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Напомним, 47-летняя жительница Харькова с позывным "Тереза" еще в начале 2014 года стала активной участницей местного "Антимайдана" и участвовала в пророссийских протестных акциях.



Прокуратура доказала в суде, что в июне 2014 года женщина решила принять участие в деятельности так называемой "ДНР" и уехала в Донецкую область. Там она работала под руководством начальника управления контрразведки псевдоминистерства государственной безопасности "ДНР", занимала должность так называемого "коменданта" нескольких населенных пунктов Донецкой области, захваченных террористами.



Кроме того, работниками Службы безопасности Украины в области собраны доказательства непосредственного участия подозреваемой в допросах пленных - как мирных местных жителей, так и военных Вооруженных сил Украины.



Также "Тереза" занималась поиском и передачей представителям "ДНР" сведений о численности личного состава, вида и количества вооружения и военной техники, передвижении соединений и подразделений Вооруженных сил Украины, анализом разведывательной информации. Среди ее «служебных обязанностей» - материально-техническое обеспечение деятельности незаконного вооруженного формирования террористической организации "ДНР", формирование отдельных групп разведывательного назначения с целью военного сопротивления ВСУ.



Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.