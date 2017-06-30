30.06.2017 12:45

Лозовской рецидивист получил 20 лет тюрьмы

По требованию прокуратуры Первомайский районный суд области признал виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины 33-летнего лозовского рецидивиста, совершившего одно из своих преступлений во время отбывания условного наказания, а второе - в ходе расследования дела о покушении на убийство, где он был подозреваемым.



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Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Говоруха, по совокупности приговоров злоумышленник приговорен к 20 годам лишения свободы (до 15 лет лишения свободы, предназначенных злоумышленнику Первомайским районным судом, полностью присоединено неотбытое наказание, назначенное приговором Лозовского горрайонного суда области от 2007 года за совершение корыстных преступлений).

Прокуратура доказала в суде два преступных эпизода.

Один из них произошел в сентябре 2008 года. Мужчина совершил его во время отбывания испытательного срока за корыстные преступления. Ночью возле кафе «Березка» в городе Лозовая злоумышленник трижды ударил ножом знакомого в грудь. Таким образом, он решил конфликт, который произошел с мужчиной из-за того, что его девушка разбила бокал в учреждении.

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшего удалось спасти.

В ходе расследования, по требованию прокуратуры, суд арестовал подозреваемого. Однако после внесения залога его освободили. Через некоторое время злоумышленник совершил второе тяжкое преступление.

«В марте 2014 года у старшего брата злоумышленника произошел конфликт с двумя мужчинами. Жена увидела это из окна квартиры и позвонила мужа с просьбой помочь разобраться. Последний сразу же прибыл на место происшествия. С собой прихватил пистолет. Стрелять начал сразу. Из пяти выстрелов четыре пришлись в спину одного из мужчин, еще один - в живот другого. Затем злоумышленник быстро скрылся, оружие выбросил», - информируют в пресс-службе прокуратуры.

Один из пострадавших от полученных травм скончался, второго спасли медики. В ходе судебного следствия, подозреваемый, свою вину не признал.

Однако суд признал мужчину виновным в законченном покушении на умышленное убийство, законченном покушении на умышленное убийство двух или более лиц, совершенном лицом, которое ранее совершало умышленное убийство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1,13 ч. 2 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115).

Справка. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. Сейчас по требованию прокуратуры осужденный находится под стражей.