30.06.2017 16:30

Прокуратура настаивает на более строгом наказании для координатора движения «Юго-Восток» Апухтина

Прокуратура области обратилась в апелляционный суд с обжалованием приговора Киевского районного суда г. Харькова, которым осужден координатора сепаратистского движения, с требованием более сурового наказания.



//khar.gp.gov.ua

По информации начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, в мае этого года лидера движения «Юго-Восток» Юрий Апухтин признан виновным в организации массовых беспорядков, сопровождающиеся погромами (ч. 1 ст. 294 УК Украины) и публичными призывами к насильственному изменению конституционного строя Украины, захват государственной власти (ч. 3 ст. 109 УК Украины) и приговорен к 6 годам лишения свободы.



В связи с мягкостью назначенного наказания государственный обвинитель по делу обжаловал указанный приговор в апелляционной инстанции.



Напомним, прокуратура доказала в суде, что Ю. Апухтин был организатором массовых беспорядков в апреля 2014 года у здания Харьковской облгосадминистрации. Он неоднократно публично призывал к изменению конституционного строя, непризнание действующей государственной власти, создание «Харьковской народной республики» и так называемой «Конституции ХНР».



Также доказано, что Апухтин был одним из инициаторов по проведению в Харькове «референдума» по вопросам федерализации - создание так называемой «Юго-Восточной автономии от Одессы до Харькова», который планировался в мае 2014 года, однако не состоялся.