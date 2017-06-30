30.06.2017 17:11

Геннадий Кернес на личном приеме решил проблемные вопросы сотрудников университета строительства и архитектуры

Сегодня, 30 июня, харьковский городской голова Геннадий Кернес провел личный прием граждан в Харьковском национальном университете строительства и архитектуры.



// city.kharkov.ua

Более семидесяти сотрудников ХНУСА записались на прием к мэру. На встречу, которая прошла в стенах вуза, Геннадий Кернес прибыл, как всегда, с командой своих профильных заместителей, председателей районных администраций и руководителей городских департаментов. На повестке дня почти 170 вопросов.



Мария Колодяжная, сотрудница ХНУ строительства и архитектуры

За сорок лет моей работы в этом университете это первый приём, конечно, мы все очень довольны этим, повстречаться, решить вопросы. Мы наслышаны, что 90% вопросов, которые поступают от граждан, решаются.



Многие обращение к городскому голове касались оказания материальной помощи в связи с тяжёлым положением, в котором оказались люди. Никому не отказали, ведь социальные программы, действующие в городе, и направлены именно на поддержку харьковчан: это и приобретение дорогостоящих лекарств, проведение лечения и курса реабилитации.



Дина Кузик, сотрудница ХНУ строительства и архитектуры

Я пришла попросить для свекрови операцию, у неё катаракта обеих глаз, у неё диабет, после двух инсультов она уже ничего не видит. А у нас нет возможности - очень дорогостоящее лечение.



Также рассмотрены были и многие другие вопросы, в основном, касающиеся состояния внутриквартальных дорог и жилищного хозяйства. Люди обращались по поводу асфальтирования тротуаров и пешеходных переходов, ремонта подъездов и входных групп, кровель и фасадов, оборудование домов тепловыми счетчиками и счетчиками учета потребленного газа.



Андрей Скибинский, сотрудник ХНУ строительства и архитектуры

Представляю наш дом – на Героев Труда, 56, это Салтовка. Обращаюсь с вопросом, чтобы нам поставили индивидуальный тепловой счётчик. И второй момент, сейчас без ведома жильцов ставят газовые счётчики на дом. следовательно, расчёт идёт не индивидуально, а по всему дому усреднённо.



Как отметил Геннадий Кернес, этот вопрос частично уже решен. Он был рассмотрен на заседании комиссии по вопросам качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг, проходившей в мэрии с участием депутатов горсовета. Газовая служба, настаивает мэр, не имеет права устанавливать счетчики за средства жителей и без их согласия. Поэтому дома, которые из-за такого отказа были исключены от газа, уже подключили к газоснабжению.



Что касается ремонта подъездов, кровель и внутриквартальных дорог, то, как отметил Геннадий Кернес, план на этот год уже составлен. И объем работ большой. Однако сегодняшние просьбы заявителей были приняты во внимание. И в каждом были определены не общие, а конкретные сроки выполнения.



Геннадий Кернес, харьковский городской голова

Вы записали все свои обещания и все свои обязательства, которые есть в ваших полномочиях, я имею в виду, предписаных вам выполнять. И комплекс работ, который был намечен типа там детсада, ремонта кровли, замена окон и т.д. всё это должно соприкасаться всё вместе, в том числе и с благоустройством и территории близлежащей, и ремонта тротуаров.



И по возможности, отметил мэр, максимально все работы будут пытаться все же выполнить в этом году.