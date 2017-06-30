Геннадий Кернес на личном приеме решил проблемные вопросы сотрудников университета строительства и архитектуры

Сегодня, 30 июня, харьковский городской голова Геннадий Кернес провел личный прием граждан в Харьковском национальном университете строительства и архитектуры.
Более семидесяти сотрудников ХНУСА записались на прием к мэру. На встречу, которая прошла в стенах вуза, Геннадий Кернес прибыл, как всегда, с командой своих профильных заместителей, председателей районных администраций и руководителей городских департаментов. На повестке дня почти 170 вопросов.
Мария Колодяжная, сотрудница ХНУ строительства и архитектуры
За сорок лет моей работы в этом университете это первый приём, конечно, мы все очень довольны этим, повстречаться, решить вопросы. Мы наслышаны, что 90% вопросов, которые поступают от граждан, решаются.
Многие обращение к городскому голове касались оказания материальной помощи в связи с тяжёлым положением, в котором оказались люди. Никому не отказали, ведь социальные программы, действующие в городе, и направлены именно на поддержку харьковчан: это и приобретение дорогостоящих лекарств, проведение лечения и курса реабилитации.
Дина Кузик, сотрудница ХНУ строительства и архитектуры
Я пришла попросить для свекрови операцию, у неё катаракта обеих глаз, у неё диабет, после двух инсультов она уже ничего не видит. А у нас нет возможности - очень дорогостоящее лечение.
Также рассмотрены были и многие другие вопросы, в основном, касающиеся состояния внутриквартальных дорог и жилищного хозяйства. Люди обращались по поводу асфальтирования тротуаров и пешеходных переходов, ремонта подъездов и входных групп, кровель и фасадов, оборудование домов тепловыми счетчиками и счетчиками учета потребленного газа.
Андрей Скибинский, сотрудник ХНУ строительства и архитектуры
Представляю наш дом – на Героев Труда, 56, это Салтовка. Обращаюсь с вопросом, чтобы нам поставили индивидуальный тепловой счётчик. И второй момент, сейчас без ведома жильцов ставят газовые счётчики на дом. следовательно, расчёт идёт не индивидуально, а по всему дому усреднённо.
Как отметил Геннадий Кернес, этот вопрос частично уже решен. Он был рассмотрен на заседании комиссии по вопросам качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг, проходившей в мэрии с участием депутатов горсовета. Газовая служба, настаивает мэр, не имеет права устанавливать счетчики за средства жителей и без их согласия. Поэтому дома, которые из-за такого отказа были исключены от газа, уже подключили к газоснабжению.
Что касается ремонта подъездов, кровель и внутриквартальных дорог, то, как отметил Геннадий Кернес, план на этот год уже составлен. И объем работ большой. Однако сегодняшние просьбы заявителей были приняты во внимание. И в каждом были определены не общие, а конкретные сроки выполнения.
Геннадий Кернес, харьковский городской голова
Вы записали все свои обещания и все свои обязательства, которые есть в ваших полномочиях, я имею в виду, предписаных вам выполнять. И комплекс работ, который был намечен типа там детсада, ремонта кровли, замена окон и т.д. всё это должно соприкасаться всё вместе, в том числе и с благоустройством и территории близлежащей, и ремонта тротуаров.
И по возможности, отметил мэр, максимально все работы будут пытаться все же выполнить в этом году.
Общественные интересы выходят на первый план. Единственное, звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Сегодня этот праздник отмечается в первый раз.
влажн.:
давл.:
ветер: