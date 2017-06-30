«Черного лесоруба» обязали возместить почти 400 тысяч гривен убытков

Золочевский районный суд Харьковской области поддержал позицию Золочевского отдела Дергачевского местной прокуратуры и признал виновным 33-летнего местного жителя в незаконной вырубке деревьев и обязал его возместить нанесенный ущерб.
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Песоцкий, незаконного лесоруба приговорили к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.
Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о возмещении почти 400 тысяч гривен нанесенного ущерба.
Незаконного лесоруба разоблачили «на горячем» в марте 2017 года на территории урочища "Ульяново" Золочевского лесничества вблизи с. Уды. Мужчина, не имея никаких разрешительных документов, бензопилой уничтожил более сотни акаций, дубов и кленов.
Общественные интересы выходят на первый план. Единственное, звезды предупреждают о том, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
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