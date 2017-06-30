 
Главная Новости Власть «Черного лесоруба» обязали возместить почти 400 тысяч гривен убытков
30.06.2017  17:57   

«Черного лесоруба» обязали возместить почти 400 тысяч гривен убытков

Золочевский районный суд Харьковской области поддержал позицию Золочевского отдела Дергачевского местной прокуратуры и признал виновным 33-летнего местного жителя в незаконной вырубке деревьев и обязал его возместить нанесенный ущерб.


// Прокуратура

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Песоцкий, незаконного лесоруба приговорили к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.
 
Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о возмещении почти 400 тысяч гривен нанесенного ущерба.
 
Незаконного лесоруба разоблачили «на горячем» в марте 2017 года на территории урочища "Ульяново" Золочевского лесничества вблизи с. Уды. Мужчина, не имея никаких разрешительных документов, бензопилой уничтожил более сотни акаций, дубов и кленов.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.06 Власть Прокуратура настаивает на более строгом наказании для координатора движения «Юго-Восток» Апухтина 30.06 Власть Лозовской рецидивист получил 20 лет тюрьмы 30.06 Власть Террористку «Терезу» приговорили к 11 годам тюрьмы
 
 

Видео

Выпускники в гостях у Геннадия Кернеса. Харьковская молодежь побывала на экскурсии в горсовете
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 