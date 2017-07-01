01.07.2017 12:47

Харьковчане: Главное в личных приемах мэра - это результат работы

Как отметил Харьковский городской голова во время личного приема в национальном университете строительства и архитектуры, часть работ которые необходимо провести по сегодняшним обращениям уже ведется и будет закончена в этом году еще до начала отопительного сезона.



city.kharkov.ua

Собственно этого и ожидали люди, которые пришли на прием. Как говорят они сами, давно слышали, что у харьковского мэра от слов к делу много времени не требуется, поэтому и обращаются. Для всех сотрудников университета, которые обратились к городскому голове с рядом своих проблемных вопросов, как они сами отмечают, были поставлены все точки над «и».

«Люди приятно удивлены, что работы начаты еще задолго до начала приема. Многие при нашей жизни очень скептически относятся ко всему, а здесь видят все-таки участие во всем. Я думаю, очень важны приемы», - говорит сотрудница ХНУ строительства и архитектуры Виктория Шаповалова.

Главное, отмечают харьковчане, что после каждого такого приема реальный результат, а проведение работ по их заявкам и сроки их выполнения на личном контроле мэра.

«Отреагировано оперативно за это огромное спасибо и ведутся работы в районе того, что просили и ремонт подъезда, и ремонт дороги. В шок нас приводит всех от реакции, от такой работы. Человек, который умеет работать, для него это, наверное, не сложно», - рассказывает сотрудница ХНУ строительства и архитектуры Виктория Михейкина.

«У нас дорога была, вернее ее не было. Вот тоже мэр. Сейчас дорогу у нас, заканчивают делать, спасибо большое. И вообще мы по городу смотрим, ведь город расцветает, нам очень приятно. Я думаю, это все благодаря Геннадию Адольфовичу. Не было же такого раньше. Сколько было мэров, но такого не было, поэтому мы очень ему благодарны», - делится сотрудница ХНУ строительства и архитектуры Елена Коломиец.

«Всем проблемам даже мелочным, внимание уделяется большое и сразу решается. Просто очень и очень приятно. Плафон у входной двери повесили, проводку заменить - пожалуйста, но более глобальные работы поставили в план и будут в ближайшее время сделаны. Так что большое спасибо», - добавляет сотрудница ХНУ строительства и архитектуры Валентина Гуслева.

А еще, отмечают люди, сам формат общения мэра города с харьковчанами удобный, и уместен, как говорится, без отрыва от производства.

«Для людей это выглядит более неформально, чем идти в горсовет, это волнительно, многие боятся, не верят, а так это очень доступно получается для людей», - говорит сотрудница ХНУ строительства и архитектуры Виктория Сулимова.

«Во-первых, это непосредственное общение, это очень, это правда хорошо и чем чаще, тем лучше, пожелания такие», - делится сотрудница ХНУ строительства и архитектуры Лариса Маковоз.

Такие выездные приемы для Харьковского городского головы Геннадия Кернеса традиционная практика. Встречи проводит и в мэрии, но в основном на местах, непосредственно в вузах и на предприятиях города.