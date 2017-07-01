01.07.2017 16:45

Фасад харьковского театра им. Пушкина реконструируют

Глава ХОГА Юлия Светличная проверила, как идут работы, на которые было выделено 670 тыс. грн из областного бюджета.



kharkivoda.gov.ua

Сейчас строители усиливают фундамент колонн здания театра.

«Фасад здания стал разрушаться в последние два года, начали оседать колонны, - рассказал директор Харьковского академического театра им. А.С. Пушкина Сергей Бычко. - Мы написали письмо властям, заказали проект, были выделены необходимые средства. Благодаря Юлии Светличной этот вопрос теперь решается. Я надеюсь, что к открытию сезона в сентябре театр будет в прекрасном состоянии».

Руководитель области отметила, что восстановительные работы в театре им. Пушкина будут длиться на протяжении сезона. Это - далеко не единственный проект, направленный на укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, который реализуется в области.

«В нашем регионе успешно работают пять областных, один национальный и больше тридцати негосударственных театров. Мы начали работать с негосударственными, помогаем областным театрам, - сказала глава ХОГА. - Выделяем средства для поддержки украинского драматического театра имени Шевченко. Продолжаем строительство большого зала областной филармонии. В прошлом году там был сдан органный зал, и харьковчане могут наслаждаться звучанием лучшего в Украине органа».

Юлия Светличная также напомнила, что в области ремонтируется ряд домов культуры и клубов, в этом году завершена реконструкция музея-усадьбы Ильи Репина в Чугуеве. Также глава ХОГА держит на контроле вопрос возвращения в собственность краснокутской громады здания Пархомовского музея.

Во время посещения театра им. Пушкина руководитель области посмотрела премьерный спектакль по пьесе Генриха Ибсена «Кукольный дом». Перед началом спектакля по поручению Президента Украины Петра Порошенко Юлия Светличная поздравила 85-летнего актера Юрия Плотникова с присвоением звания «Заслуженный артист Украины».