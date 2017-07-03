Харьковский горсовет назначил стипендии кандидатам в олимпийскую сборную

Стипендии харьковчанам-кандидатам на участие в летних и зимних Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх назначил Харьковский городской совет.
Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
Харьковские кандидаты в олимпийскую, паралимпийскую и дефлимпийскую сборные Украины, а также кандидаты на участие в Европейских и Всемирных играх по неолимпийским видам спорта с 1 июля будут ежемесячно получать стипендии в размере 2 тыс. грн.
Такое решение было утверждено на 9 сессии городского совета в рамках исполнения Городской комплексной целевой социальной программы развития физической культуры и спорта г. Харькова на 2017-2020 годы.
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Остальное приложится.
До обеда в Харькове продержится облачная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Местами дожди.
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