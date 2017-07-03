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03.07.2017  10:22   

Харьковский горсовет назначил стипендии кандидатам в олимпийскую сборную

Стипендии харьковчанам-кандидатам на участие в летних и зимних Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх назначил Харьковский городской совет.


// city.kharkov.ua

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

Харьковские кандидаты в олимпийскую, паралимпийскую и дефлимпийскую сборные Украины, а также кандидаты на участие в Европейских и Всемирных играх по неолимпийским видам спорта с 1 июля будут ежемесячно получать стипендии в размере 2 тыс. грн.

Такое решение было утверждено на 9 сессии городского совета в рамках исполнения Городской комплексной целевой социальной программы развития физической культуры и спорта г. Харькова на 2017-2020 годы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  стипендия, горсовет, харьков
 
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