03.07.2017 11:44
Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)
В понедельник, 3 июля, в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
// Городской Дозор
Заседание назначено на 11:00.
Геннадий Кернес приехал в Киевский райсуд Полтавы.
Вокруг здания суда спокойно, активистов и митингующих нет.
На заседание прибыл один из потерпевших Сергей Ряполов.
Также присутствуют адвокаты Геннадия Кернеса и подозреваемые по делу, охранники мэра Блинник и Смицкий.
На заседание суда прибыли представители ОБСЕ.
11.24 Началось судебное заседание, пришёл судья Антонов.
На заседание не явился один из потерпевших - Кутянин.
Также не явился прокурор Ганилов.
11.28 Суд приступил к допросу первого свидетеля – бывшего сотрудника «МакДональдс» Кащенко.
Свидетель утверждает, что по делу ему ничего неизвестно, это же он говорил и во время допроса в прокуратуре.
11.43 Допрос свидетеля окончен.
Один из свидетелей стороны гособвинения до суда еще не доехал в связи с поломкой автобуса, которым он добирался. Мужчина сейчас находится под Полтавой.
Больше свидетелей сторона обвинения доставить в суд не смогла.
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