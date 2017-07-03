Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

03.07.2017 11:44

В понедельник, 3 июля, в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Заседание назначено на 11:00.

Геннадий Кернес приехал в Киевский райсуд Полтавы.

Вокруг здания суда спокойно, активистов и митингующих нет.

На заседание прибыл один из потерпевших Сергей Ряполов.

Также присутствуют адвокаты Геннадия Кернеса и подозреваемые по делу, охранники мэра Блинник и Смицкий.

На заседание суда прибыли представители ОБСЕ.

11.24 Началось судебное заседание, пришёл судья Антонов.

На заседание не явился один из потерпевших - Кутянин.

Также не явился прокурор Ганилов.

11.28 Суд приступил к допросу первого свидетеля – бывшего сотрудника «МакДональдс» Кащенко.

Свидетель утверждает, что по делу ему ничего неизвестно, это же он говорил и во время допроса в прокуратуре.

11.43 Допрос свидетеля окончен.

Один из свидетелей стороны гособвинения до суда еще не доехал в связи с поломкой автобуса, которым он добирался. Мужчина сейчас находится под Полтавой.

Больше свидетелей сторона обвинения доставить в суд не смогла.