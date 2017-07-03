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03.07.2017  11:44   

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 3 июля, в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


// Городской Дозор
Заседание назначено на 11:00.
 
Геннадий Кернес приехал в Киевский райсуд Полтавы.
 
Вокруг здания суда спокойно, активистов и митингующих нет.
 
На заседание прибыл один из потерпевших Сергей Ряполов.
 
Также присутствуют адвокаты Геннадия Кернеса и подозреваемые по делу, охранники мэра Блинник и Смицкий.
 
 На заседание суда прибыли представители ОБСЕ.
 
11.24 Началось судебное заседание, пришёл судья Антонов.
 
На заседание не явился один из потерпевших - Кутянин.
 
Также не явился прокурор Ганилов.
 
11.28 Суд приступил к допросу первого свидетеля – бывшего сотрудника «МакДональдс» Кащенко.
 
Свидетель утверждает, что по делу ему ничего неизвестно, это же он говорил и во время допроса в прокуратуре.

11.43 Допрос свидетеля окончен.

Один из свидетелей стороны гособвинения до суда еще не доехал в связи с поломкой автобуса, которым он добирался.  Мужчина сейчас находится под Полтавой. 
 
Больше свидетелей сторона обвинения доставить в суд не смогла.

 

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Тэги:  кернес, суд, харьков
 
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