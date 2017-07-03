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03.07.2017  10:45   

Женщина, задушившая шарфом мать, получила 7 лет тюрьмы

По требованию прокуратуры Дергачевский районный суд области признал виновной 31-летнюю женщину в умышленном убийстве приемной матери (ч. 1 ст. 115 УК Украины).


Forbes.ua
По информации начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, убийцу приговорили к 7 годам лишения свободы.
 
Напомним, в декабре 2016 года мать и дочь, которые часто конфликтовали между собой, выясняли отношения. 62-летняя женщина стала упрекать своей приемной дочери, что та нигде не работает и живет вместе со своим ребенком на ее пенсию. Обе женщины были навеселе. Младшая, разозлившись, толкнула мать на диван, схватила шарф, который лежал рядом, и задушила ее.
 
Во время судебного разбирательства женщина признала свою вину.  Несовершеннолетняя дочь осужденной находится с отцом.
 
Справка. Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  убийство, мать, шарф, харьков, суд
 
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