03.07.2017 12:31 Евгения Хиль

В Украине введут европейскую систему контроля качества продуктов

Соответствующий закон подписал Президент Украины Петр Порошенко.



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В документе идет речь о том, что усиливаются требования государственного конроля за соблюдением операторами рынка законодательства о пищевых продуктах, кормах, здоровье и благополучии животных, а также законодательства о побочных продуктах животного происхождения при их ввозе (пересылке) на таможенную территорию Украины.



Для организации и осуществления государственного контроля, в том числе на государственной границе Украины, создадут компетентный орган, который будет проходить ежегодный внешний аудит, а его должностные лица - повышать квалификацию.



В случае риска для жизни и здоровья граждан проверку субъектов хозяйствования смогут осуществлять без предупреждения. В то же время появятся дополнительные возможности по обеспечению прав бизнеса и ликвидации коррупционных рисков. В частности, можно будет процедуры инспектирования фиксировать на видеокамеру.



Также новый закон регламентирует ответственность за незаконные решения, действия и бездействие должностных лиц компетентного органа и уполномоченных лиц. В документе прописываются фиксированные размеры штрафов, которые могут налагаться на операторов рынка. Кроме этого, предусматривается возможность внесения сведений в реестр стран и мощностей, из которых разрешается ввоз пищевых продуктов и кормов в Украину.



Закон о государственном контроле, который осуществляется в целях проверки соответствия законодательству о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных (проект № 0906) подписан Президентом 30 июня.