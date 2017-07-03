Полиция ищет владельца пачек долларов и гривен (ФОТО)

1 июля во время патрулирования на бульваре Богдана Хмельницкого полицейские нашли пачки денег и ценные бумаги.
Как сообщает на своей странице пользователь сети Влад Неманихин, «деньги и документы лежали прямо посреди дороги».
«Документы на имя Куст Денис Владимирович, – написал он. – Все эти вещи были переданы следственно-оперативной группе Немышлянского отдела полиции под протокол и хранятся в Немышлянском отделе полиции. Сделал этот пост, потому что хочу, чтобы вещи действительно нашли своего владельца, а не потерялись в кабинетах».
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Остальное приложится.
До обеда в Харькове продержится облачная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Местами дожди.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
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