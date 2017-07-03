03.07.2017 12:40

Полиция ищет владельца пачек долларов и гривен (ФОТО)

1 июля во время патрулирования на бульваре Богдана Хмельницкого полицейские нашли пачки денег и ценные бумаги.



// Facebook

Как сообщает на своей странице пользователь сети Влад Неманихин, «деньги и документы лежали прямо посреди дороги».

«Документы на имя Куст Денис Владимирович, – написал он. – Все эти вещи были переданы следственно-оперативной группе Немышлянского отдела полиции под протокол и хранятся в Немышлянском отделе полиции. Сделал этот пост, потому что хочу, чтобы вещи действительно нашли своего владельца, а не потерялись в кабинетах».