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03.07.2017  12:40   

Полиция ищет владельца пачек долларов и гривен (ФОТО)

1 июля во время патрулирования на бульваре Богдана Хмельницкого полицейские нашли пачки денег и ценные бумаги.


// Facebook

Как сообщает на своей странице пользователь сети Влад Неманихин, «деньги и документы лежали прямо посреди дороги».

«Документы на имя Куст Денис Владимирович, – написал он. – Все эти вещи были переданы следственно-оперативной группе Немышлянского отдела полиции под протокол и хранятся в Немышлянском отделе полиции. Сделал этот пост, потому что хочу, чтобы вещи действительно нашли своего владельца, а не потерялись в кабинетах».

Тэги:  полиция, харьков
 
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