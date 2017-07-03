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03.07.2017  14:29   

Прибывшая в Украину семья россиян попросила статус беженцев (ФОТО)

В воскресенье вечером в одном из пунктов пропуска на границе с Россией семья россиян попросила статус беженцев в Украине.


// Госпогранслужба

Во время прохождения пограничного контроля о предоставлении статуса беженцев к сотрудникам Госпогранслужбы Украины обратились 32-летний гражданин России и его 33-летняя жена, также гражданка России. Они прибыли из соседней страны пешком с маленьким ребенком.

Граждане России во время беседы рассказали, что, в связи с политическим преследованием, они были вынуждены просить статуса беженцев. Преследование россиян начались после высказывания мужа своей позиции о смене власти в РФ. За это он был привлечен к уголовной ответственности, а ныне испытывает дальнейшего преследования.

После оформления соответствующих документов семью россиян направили в Государственную миграционную службу Украины.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  беженцы, пограничники
 
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