03.07.2017 13:47

Харьковский фермер незаконно арендовал почти 70 га земли

Дергачевская местная прокуратура направила в Дергачевский районный суд области иск с требованием признать недействительным договор аренды сельхозугодий площадью более 71 га, предоставленных фермеру, который «забыл», что уже использовал свое право гражданина Украины на бесплатный участок.



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Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Песоцкий, в 2015 году Главное управление Госземагентства в области, минуя процедуру торгов, предоставило предпринимателю в долгосрочную аренду землю стоимостью более 2,4 миллиона гривен.

«При изучении правомерности передачи земли прокуратура установила, что человек, который является основателем двух фермерских хозяйств, уже получал бесплатно участки за счет земель государственной формы собственности. Фактически, сельхозпроизводитель, как физическое лицо, уже использовал свое право на землю и должен был расширять свои хозяйства через аукционы - выкупить право аренды на открытых торгах », - рассказал Песоцкий.

Более того, договор аренды был заключен без проведения нормативно-денежной оценки земли, что также является нарушением законодательства. В результате фермер не только не заплатил за право пользоваться участком, но и платил ежегодно за аренду пашни по заниженной ставке.