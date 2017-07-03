03.07.2017 14:45

Нововведения июля: подорожание продуктов, налог на недвижимость и новые условия получения водительских прав

Начало месяца в Украине традиционно ознаменовалось нововведениями. Так, в частности, увеличились тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей.



registral

На платежках обычных пользователей это не отразится, однако, говорят эксперты, могут подорожать некоторые бытовые товары и продукты питания. Скажется также и то, что Кабинет министров отменил государственное регулирование цен на социальные продукты.

«Государственное регулирование цен - это, конечно, небольшой такой атавизм советской системы. Но с другой стороны это механизм защиты бедных слоев населения. И если мы убираем этот механизм, то фактически мы снимаем защиту с бедных людей. То, что продукты, как говорят эксперты, подорожают осенью, это неправда они дорожают уже сейчас. Не знаю, выиграют ли от этого товаропроизводители, потому, что да, цены повысятся, но количество покупаемых товаров снизится», - говорит экономист Галина Назарова.

Кроме того, в этом месяце для украинцев пора заплатить налог на недвижимость. Касается это только тех, кто имеет квартиры площадью больше 60 квадратных метров.

«Как раз налог на недвижимость ударит по кошельку более зажиточных людей. То есть, практически по каждой категории на людей, по каждому слою населения обязательно будет снижение реального дохода», - сообщает экономист Галина Назарова.

Последнее нововведение коснется будущих водителей. Меняются тесты на получение водительских удостоверений. Теперь те, кто будут управлять легковым автотранспортом, не будут отвечать на вопрос о грузовиках, и наоборот. Сам экзамен будет стоить 26 гривен, а удостоверение 201 гривна.