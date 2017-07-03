03.07.2017 15:59

Харьковским безработным протянут «руку помощи»

Минсоцполитики реализует в Харьковской области социальный проект «Рука помощи», направленный на трудоустройство безработных и поддержку малообеспеченных семей.



// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 3 июля, на пресс-конференции в Харькове сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.



«Речь идет о том, чтобы привлечь людей, у которых нет работы, на рынок труда. К сожалению, социальная политика, которая велась в Украине до этого, была направлена на то, чтобы в случае, если у человека нет работы, просто дать ему денег. В связи с чем у безработного человека не было ни единого стимула идти работать. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы восстановить социальные связи человека и дать ему стимул вернуться на рынок труда», - отметил Андрей Рева.



По его словам, проект «Рука помощи» реализуется при финансовой и консультативной поддержке Мирового банка. В рамках проекта малообеспеченные семьи, а также внутренне перемещенные лица получают возможность открыть собственное дело. Желающие предоставляют на рассмотрение специальной комиссии бизнес-план, и в случае его утверждения соискателям оказывается финансовая помощь в размере 65 тыс. грн.



«Эти деньги не даются в виде наличных средств. Человек, который начинает свою предпринимательскую деятельность, заказывает определенный товар на выделенную сумму, например, компьютер или другую технику. После этого участнику проекта покупают необходимое для работы оборудование, и с его помощью он начинает свой бизнес», - отметил министр соцполитики.



Также участников проекта по желанию привлекают к общественным работам или трудоустраивают на постоянное место работы.



Сегодня проект «Рука помощи» реализуется в трех областях Украины - Харьковской, Полтавской и Львовской. По словам Андрея Ревы, в этом году на его финансирование в трех регионах Украины Мировой банк выделил 20 млн грн. Реализация проекта рассчитана до конца 2018 года. Министр соцполитики также отметил, что на сегодняшний день в Харьковской области уже утверждено пять бизнес-планов, 48 человек трудоустроены и 96 привлечены к оплачиваем общественным работам.