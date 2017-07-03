Пострадавшие от кибератаки предприятия могут не штрафовать за позднюю регистрацию накладных

Министерство финансов Украины предложило отменить штраф за позднюю регистрацию налоговых накладных из-за хакерской атаки.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.
«Недавняя кибератака поставила бизнес в сложное положение: многие компании столкнулись с проблемами при регистрации налоговых накладных, выписанных с 1 до 15 июня. Несвоевременная регистрация накладных является основанием для применения штрафов, но очевидно, что в данной ситуации взыскания штрафов с бизнеса было бы крайне несправедливым», – говорится в сообщении.
Согласно информации пресс-службы, действующий Налоговый кодекс не предусматривает освобождение плательщика от ответственности в таком случае. Поэтому в Минфине сейчас работают над изменениями в Налоговый кодекс, чтобы как можно быстрее решить эту ситуацию.
Так, законопроект будет предполагать возможность регистрации просроченных из-за вируса налоговых накладных с некоторым опозданием.
В данный момент, налогоплательщикам предлагают обращаться к статье 101 Налогового кодекса, который имеет механизм списания безнадежного налогового долга решению руководителя или заместителя (уполномоченного лица) налогового органа. Под таким долгом в том числе понимается долг, возникший из-за форс-мажорных обстоятельств.
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