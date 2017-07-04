Рецидивист, избивший пенсионера и сорвавший погоны с полицейского, сел в тюрьму

Суд признал виновным 29-летнего мужчину в разбое, препятствовании работнику правоохранительного органа выполнению служебных обязанностей и и умышленном причинении ему телесных повреждений.
Разбойник, ранее судимый за грабежи и другие преступления, получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы, сообщил руководитель Красноградского отдела Первомайского местной прокуратуры Владимир Говоруха.
Зимой текущего года на железнодорожном вокзале злоумышленник навеселе вышел из поезда. Ему встретился прохожий пожилого возраста, который поинтересовался, откуда пришел поездом. В ответ разбойник достал нож и шило и потребовал денег. Затем сбил с ног 72-летнего мужчину, отобрал у него мобильный телефон.
Девушка, ставшая свидетелем разбоя, вызвала полицию. Злоумышленника доставили в райотдел. Там он стал оказывать сопротивление правоохранителям, сорвал из следственного погоны.
Сейчас приговор суда вступил в силу.
День обещает не только необыкновенную ясность и четкость мысли, но и желание все что угодно разложить по полочкам. А вот разборок с окружающими лучше избегать.
Обещанное синоптиками «похолодание» началось. В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня отмечается праздник профессионалов, без экспертного заключения которых не было бы раскрыто ни одного преступления.
влажн.:
давл.:
ветер: