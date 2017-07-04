04.07.2017 14:31

На Салтовке потерялся 13-летний подросток

Патрульные помогли парню вернуться домой.



// Патрульная полиция

В ночь на 4-е июля во время патрулирования на проспекте Тракторостроителей полицейские заметили одинокого подростка.

Подойдя к парню, патрульные выяснили, что он заблудился. Подросток рассказал правоохранителям, где живет, и что ему 13

лет. Патрульные отвезли парня домой и передали матери. С подростком и его родителями патрульные провели воспитательную беседу.