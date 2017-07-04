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04.07.2017  14:31   

На Салтовке потерялся 13-летний подросток

Патрульные помогли парню вернуться домой.


// Патрульная полиция

В ночь на 4-е июля во время патрулирования на проспекте Тракторостроителей полицейские заметили одинокого подростка.

Подойдя к парню, патрульные выяснили, что он заблудился. Подросток рассказал правоохранителям, где живет, и что ему 13

лет. Патрульные отвезли парня домой и передали матери. С подростком и его родителями патрульные провели воспитательную беседу.

Тэги:  подросток, полиция, харьков
 
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