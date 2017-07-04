На Салтовке потерялся 13-летний подросток

Патрульные помогли парню вернуться домой.
В ночь на 4-е июля во время патрулирования на проспекте Тракторостроителей полицейские заметили одинокого подростка.
Подойдя к парню, патрульные выяснили, что он заблудился. Подросток рассказал правоохранителям, где живет, и что ему 13
лет. Патрульные отвезли парня домой и передали матери. С подростком и его родителями патрульные провели воспитательную беседу.
День обещает не только необыкновенную ясность и четкость мысли, но и желание все что угодно разложить по полочкам. А вот разборок с окружающими лучше избегать.
Обещанное синоптиками «похолодание» началось. В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня отмечается праздник профессионалов, без экспертного заключения которых не было бы раскрыто ни одного преступления.
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