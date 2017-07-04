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04.07.2017  13:44   

На Харьковщине задержали мужчину, подозреваемого в развращении 5-летней девочки

По ходатайству Дергачевской местной прокуратуры районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 40-летнего жителя поселка Цуповка, который подозревается в развращении малолетних (ч. 2 ст. 156 УК Украины).


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По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Песоцкого, досудебным расследованием установлено, что в минувшие выходные мужчина в состоянии алкогольного опьянения сидел на лавочке возле дома. Мимо на велосипеде проезжал 5-летняя девочка. Он остановил ее, снял с велосипеда, посадил к себе на колени, стал раздевать и трогать ребенка.
 
Это случайно увидела соседка, которая вышла из двора на улицу. Она остановила мужчину и сообщила о том, что произошло, маме девочки. Задержали копы злоумышленника в тот же вечер.
 
Правоохранители продолжают досудебное расследование и  проверяют причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.
 
Справка. Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  развращение, мужчина, прокуратура, харьков
 
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