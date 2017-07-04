04.07.2017 14:15

В Украине создадут сеть реабилитационных центров для участников АТО

У Министерства обороны и Главного управления Национальной гвардии Украины уже есть определенные наработки по созданию таких центров по всей стране.



kharkivoda.gov.ua

По поручению Президента Украины состоялось совещание «Актуальные вопросы организации реабилитации участников антитеррористической операции» под руководством Уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников антитеррористической операции, которые получили ранение, контузию, увечье или иное заболевание во время участия в антитеррористической операции, Вадима Свириденко на которой, в частности, обсуждался и вопрос организации отправки участников АТО на лечение и реабилитацию в США и обеспечения немедицинских расходов, связанных с пребыванием в США бойцов, которые получили особенно сложные ранения, во время прохождения лечения и реабилитации в военно-медицинских учреждениях США. Ведь украинские врачи имеют достаточно опыта для лечения различных ранений. К сожалению, до сих пор возникают сложности во время лечения ранений глаз, ранений головного и спинного мозга.

Кроме этого, поднимался вопрос обеспечения реализации президентской инициативы по созданию национальных реабилитационных центров для участников АТО и создания сети таких заведений. Вскоре заработает первый центр в Львовской области. Пилотный проект предусматривает около 100 человек, которые получат возможность отдохнуть и восстановиться. Центры, которые будут созданы Министерством обороны, и центр, который уже работает от Министерства внутренних дел, предусматривают комплексную терапию, которая обеспечивает быстрое и более качественное восстановление.

Кроме этого, предусмотрено создание национального центра ПТСР, который будет в ведомстве Министерства здравоохранения и сможет обеспечить полный курс лечения участникам боевых действий, имеющим такой диагноз.

Вадим Свириденко сказал, что одной из целей построения новой системы реабилитации является переход от ручного управления каждым вопросом к системному подходу. Сейчас много вопросов, возникающих в лечении, реабилитации, отправке за границу, решаются с помощью личных контактов и наработок. Система помощи, которая будет вскоре создана, должна функционировать без дополнительного вмешательства и быть эффективной.

Директор военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины Андрей Верба отметил: «Согласно мировой статистике офицеры, которые увольняются или возвращаются с войны, проживают после этого только 7-12 лет. Это связано с неподобающим вниманием со стороны общества, невозможностью офицеру «перестроиться» и изменить свою жизнь. Наша задача - сделать все возможно, чтобы увеличить количество прожитых лет наших военных».

В совещании приняли участие народные депутаты Украины, уполномоченные представители Министерства здравоохранения, Министерства социальной политики, Министерства обороны, Государственной службы по делам ветеранов АТО, офиса Агентства НАТО по поддержке и поставке в Украине, руководитель проекта Трастового фонда НАТО по медицинской реабилитации в Украине, другие заинтересованные лица.