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04.07.2017  14:59   

Срок действия аналогового вещания в Украине продлен на год

Кабинет министров Украины продлил строк действия аналогового вещания до 30 июня 2018 года.


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Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.

«Предлагается продлить срок использования радиотехнологий аналогового телевизионного вещания до 30 июня 2018 года», - отметил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Леонид Евдоченко.

По его словам, причиной такого решения является ряд финансовых и социально-экономических проблем, сдерживающих процесс перехода от аналогового к цифровому радиовещанию.

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  аналоговое вещание, кабмин
 
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