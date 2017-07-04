Срок действия аналогового вещания в Украине продлен на год

Кабинет министров Украины продлил строк действия аналогового вещания до 30 июня 2018 года.
Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.
«Предлагается продлить срок использования радиотехнологий аналогового телевизионного вещания до 30 июня 2018 года», - отметил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Леонид Евдоченко.
По его словам, причиной такого решения является ряд финансовых и социально-экономических проблем, сдерживающих процесс перехода от аналогового к цифровому радиовещанию.
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