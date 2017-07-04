04.07.2017 17:28

Кабмин снял препятствия, сдерживающие расчеты по мобильному телефону

Правительство урегулировало возврат пенсионного сбора с несвязанных с телеком-услугами оплат.



// Facebook

Кабинет министров Украины снял ограничения, которые сдерживали возможности расчетов с помощью мобильного телефона.



Об этом в Facebook сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.



«Сегодня правительство устранило важный барьер, который сдерживал возможности расчетов с помощью мобильного телефона. Ведь на услуги мобильной связи начисляется пенсионный сбор. Вот и надо было урегулировать механизм возврата этих средств, если оплата с мобильного не связана с оплатой услуг телекома. Теперь это препятствие устранено», - сообщил Кубив.