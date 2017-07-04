 
Главная Новости Власть Кабмин снял препятствия, сдерживающие расчеты по мобильному телефону
04.07.2017  17:28   

Кабмин снял препятствия, сдерживающие расчеты по мобильному телефону

Правительство урегулировало возврат пенсионного сбора с несвязанных с телеком-услугами оплат.


// Facebook

Кабинет министров Украины снял ограничения, которые сдерживали возможности расчетов с помощью мобильного телефона.

Об этом в Facebook сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

«Сегодня правительство устранило важный барьер, который сдерживал возможности расчетов с помощью мобильного телефона. Ведь на услуги мобильной связи начисляется пенсионный сбор. Вот и надо было урегулировать механизм возврата этих средств, если оплата с мобильного не связана с оплатой услуг телекома. Теперь это препятствие устранено», - сообщил Кубив.

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  кабмин
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.07 Власть Срок действия аналогового вещания в Украине продлен на год 30.06 Экономика и промышленность С 1 июля отменено госрегулирование цен на продукты питания 20.06 Экономика и промышленность Кабмин спрогнозировал курс доллара на три года
 
 

Видео

Дело голое! В материалах дела нет никаких вещественных доказательств - адвокаты Кернеса
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 