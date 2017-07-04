Кабмин снял препятствия, сдерживающие расчеты по мобильному телефону

Правительство урегулировало возврат пенсионного сбора с несвязанных с телеком-услугами оплат.
Кабинет министров Украины снял ограничения, которые сдерживали возможности расчетов с помощью мобильного телефона.
Об этом в Facebook сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.
«Сегодня правительство устранило важный барьер, который сдерживал возможности расчетов с помощью мобильного телефона. Ведь на услуги мобильной связи начисляется пенсионный сбор. Вот и надо было урегулировать механизм возврата этих средств, если оплата с мобильного не связана с оплатой услуг телекома. Теперь это препятствие устранено», - сообщил Кубив.
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