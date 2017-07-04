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04.07.2017  17:48   

На Харьковщине архитектор-взяточник получил срок

Изюмский городской суд области признал виновным 40-летнего архитектора одного из городских советов в области, члена постоянно действующей комиссии по вопросам отключения квартир и нежилых помещений от централизованной системы отопления и готовности к эксплуатации системы автономного отопления, в получении неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 368 УК Украины).


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Как сообщил процессуальный руководитель в уголовном производстве - прокурор Изюмской местной прокуратуры Иван Красиля, служащего приговорили к 2 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и коммунальных предприятиях сроком на 2 года.

«Прокуратура доказала в суде, что архитектор требовал и получил от предпринимателя 4 тысячи гривен за согласование акта об отключении магазина от внутридомовых сетей централизованного теплоснабжения и готовности к эксплуатации системы индивидуального (автономного) отопления. Задержали служащего летом 2015 года «на горячем», - рассказал Красиля.

Справка. В настоящее время приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Источник:   Прокуратура
 Тэги:  взятка, архитектор, прокуратура, харьков
 
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