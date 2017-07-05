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05.07.2017  08:31   

«Ваш сын в полиции»: 17-летний парень «кинул» женщину на 5 тысяч долларов

Харьковская местная прокуратура №1 сообщила о подозрении 17-летнему парню, который «зарабатывал» на схеме «ваш сын в полиции», по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество).


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По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, несовершеннолетний аферист «работал» на пару с подельником, личность которого сейчас устанавливают правоохранители.
 
«К жительнице Шевченковского района Харькова позвонил неизвестный мужчина и, представившись следователем полиции, сообщил, что ее сын совершил ДТП и сейчас находится в полиции. Для «улаживания» дела и якобы на лечение пострадавших попросил у пенсионерки денег. Через несколько минут после этого на пороге квартиры появился юноша и сказал, что он - помощник следователя. Женщина отдала ему 4 тысячи долларов США. Буквально за 10 минут аферист снова позвонил жертве и сообщил, что пострадавшие в ДТП погибли и нужны еще деньги для «улаживания дела»», - рассказала Шевцова.
 
Для спасения сына мать, которая поверила в историю с ДТП, отдала еще средства. В общей сумме она передала «полицейским» 5 тысяч долларов США. Затем пенсионерка позвонила сыну, поняла, что ее обманули, и сообщила правоохранителям. Курьера задержали сразу у подъезда дома жертвы.
 
Справка. Досудебное расследование продолжается.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  телефон, мошенник, харьков, прокуратура
 
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