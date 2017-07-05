Прокуратура заставила харьковский завод рассчитаться с уволенными сотрудниками

Под угрозой уголовной ответственности руководство харьковского предприятия погасило 500 тысяч гривен зарплатных долгов.
Как рассказал первый заместитель руководителя Харьковской местной прокуратуры №5 Андрей Кравченко, на одном из заводов, расположенном в Основянском районе города, несколько месяцев не выплачивали зарплату уволившимся работникам.
«В связи с этим прокуратура начала уголовное производство по факту безосновательной невыплаты заработной платы более чем за один месяц (ч.1 ст.175 УК Украины). Только благодаря вмешательству местной прокуратуры и под угрозой уголовной ответственности предприятие наконец погасило долги в полном объеме », - отметил А. Кравченко.
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