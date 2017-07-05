05.07.2017 14:16

Юлия Светличная: Региональный ЦПАУ будет обслуживать не только харьковчан, но и жителей соседних областей (ФОТО)

5 июля глава ХОГА ознакомилась с ходом строительных работ в будущем центре предоставления административных и социальных услуг на Салтовке.



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Сейчас работы «кипят» на всех 6-ти этажах здания по пр. Тракторостроителей, 144. В Региональном ЦПАУ провели все коммуникации, и строители уже приступают к отделочным работам.

«Плитку должны закончить класть в этом месяце, линолеум – в следующем. По графикам все работы мы должны завершить в августе, - рассказала мастер фирмы-подрядчика строительства центра Екатерина Андриевская. – В данный момент материалов полностью хватает, все, что заказываем, подвозят очень оперативно».

Руководитель области отметила, что объем работ, которые еще предстоит провести, немалый. Однако процесс уже выходит на финишную прямую.

«Помещение центра будет площадью фактически 6000 квадратных метров с возможностью организации здесь 320 рабочих мест, - привела данные Юлия Светличная. - Это будет самый мощный и комплексный центр, который будет предоставлять наибольшее количество административных и социальных услуг – около 450. Их смогут получать все жители города Харьков и Харьковской области – независимо от места регистрации. Планируем также расширить предоставление услуг за территорию Харьковской области – центр будет предоставлять услуги жителям смежных областей по принципу экстерриториальности».

Глава ХОГА подчеркнула, что и в вопросах строительства, и в вопросах организации предоставления услуг в центре есть полное взаимопонимание между всеми участниками процесса.

«Это совместный проект, который мы реализуем для того, чтобы как можно большее количество жителей Харьковской области могли получить качественные услуги в комфортных условиях и при этом минимально затрачивали свое время и ресурсы. Я думаю, что это будет хороший прецедент для всей Украины», - отметила Юлия Светличная.

Справка. Региональный центр предоставления административных и социальных услуг сможет обслуживать до 2000 граждан в день. Работать с посетителями будут в помещении на первом этаже здания, которое организуют по принципу «open space» - свободного пространства без кабинетной системы. Внутри здание оснастят всем необходимым для людей с ограниченными возможностями.

В «бэк-офисе» будут работать представители Пенсионного фонда, отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Харьковского городского управления юстиции, представители Управления труда и социальной защиты населения, представители миграционной службы, Управления реестра территориальной громады Департамента регистрации Харьковского горсовета. Также в центре будут находиться представители Управления регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей Департамента регистрации Харьковского горсовета, представители Управления труда и социальной защиты населения.

Предполагается также создание единого call-центра и «Информационно-консультационного окна для иностранцев». Основными задачами последнего станет упрощение получения документов для инвесторов в сфере создания и ведения бизнеса, регистрация места проживания и получения других услуг.