05.07.2017 15:42

Детям с особыми потребностями упростили доступ к образованию

Во время визита в киевскую среднюю общеобразовательную школу № 168 Петр Порошенко подписал соответствующие законы.



kharkivoda.gov.ua

Глава государства подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об образовании» относительно особенностей доступа лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам» и закон «О внесении изменений в статью 31 Закона Украины «О реабилитации инвалидов в Украине» относительно транспортного обслуживания лиц с инвалидностью.

Глава государства отметил, что рад встрече с коллективом учебного заведения, который более десятилетия назад инициировал очень доброе дело по подготовке к жизни юных украинцев в условиях инклюзии. Он отметил, что сегодня, когда посещал разные классы школы и общался с учениками, увидел, что маленькие дети уже понимают, что такое инклюзия, умеют помогать детям с особыми потребностями социализироваться, чувствовать себя полноценными гражданами нашего государства.

«Могу себе только представить, как непросто было в школе в то время, когда слова «инклюзия», «инклюзивное» были совершенно новыми и для общества, и для политиков, и для образовательной бюрократии. И в министерствах, и в отделах образования даже не все знали, что это такое. Хочу отдать должное тем настоящим энтузиастам, которые еще в начале двухтысячного года взяли на себя это чрезвычайно важное дело и очень непростое, особенно в тех условиях», - подчеркнул Президент.

По его словам, тогда нужно было искать единомышленников, разрабатывать экспериментальные учебные программы, стучать в двери всех кабинетов и часто-густо они не открывались, а если и открывались, то не всегда можно было найти понимание в решении этих проблем для того, чтобы каждый ребенок в этой школе нашел второй дом с соответствующими материальными условиями, душевный комфорт и, в конце концов, поверил в себя.

Петр Порошенко отметил, что сейчас совсем другие времена, и у Украины есть огромные успехи. Президент напомнил о завершении ратификации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и получении права украинцев на безвизовые путешествия в Европу.

«Но хочу отдельно подчеркнуть, что это не просто право свободно путешествовать, а это право и обязанность быть европейцем и, в том числе иметь соответствующее отношение к детям, к нашим согражданам с особыми потребностями», - подчеркнул Президент.

По его словам, инклюзия неразрывно связана с нашим европейским выбором, поэтому чрезвычайно важно, что закон о внесении изменений в закон «Об образовании» относительно инклюзивного образования был очень быстро разработан и принят Верховной Радой.

«Проблема не в том, что раньше школам запрещали брать детей с особыми потребностями. Нет. Проблема в том, что сейчас после подписания этого закона ребенку и родителям нельзя отказать. И мы должны превратить школу в настоящую европейскую образовательную институцию», - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент напомнил, что в начале мая этого года было представлено несколько очень важных изменений в законодательство, в частности, Закон Украины «Об образовании». Глава государства использовал свое право законодательной инициативы и передал, после заседания Национального совета реформ, проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об образовании» относительно особенностей доступа лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам» в Верховную Раду Украины для первоочередного рассмотрения.

Он поблагодарил народных депутатов Украины за быструю поддержку этой инициативы.

«Сегодня мы с вами участвуем в историческом моменте. Не в Администрации Президента, не в правительстве, не в Верховной Раде, а в вашей школе я принял решение подписать указанный закон. Он является новым с точки зрения на закрепленные в нем императивные гарантии обучения детей и молодежи с особыми образовательными потребностями наравне с другими учащимися в инклюзивной образовательной среде», - сообщил Петр Порошенко.

Глава государства также подчеркнул необходимость сохранения этих гарантий в новой редакции закона «Об образовании», который на следующей неделе будут голосовать народные депутаты.

Кроме того, Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в статью 31 Закона Украины «О реабилитации инвалидов в Украине» относительно транспортного обслуживания лиц с инвалидностью.

«Сегодня это обязанность государства после того, как я подпишу этот закон, обеспечить каждого человека с особыми потребностями транспортом для того, чтобы он мог добраться до соответствующего центра», - подчеркнул Президент.

Президент уверен, что сейчас в Украине созданы все необходимые условия для развития инклюзивной образовательной среды.

«Однако успехов в направлении внедрения в Украине инклюзивного образования возможно достичь исключительно путем обеспечения системного подхода. В этом контексте следует отметить работу правительства и министерства, которое, инициируя соответствующие законодательные изменения, демонстрирует очень активную позицию в вопросах внедрения инклюзивного образования. Совместными ответственными действиями мы все, государственная власть должны обеспечить преодоление барьеров в доступе детей к образованию», - отметил он.

Петр Порошенко также отметил, что подписывает этот закон именно в школе № 168 для того, чтобы вся Украина знала о больших достижениях, которые есть у педагогического коллектива этого заведения.

«Как ученики живут одной ученической общественностью, как дети, которые очень хорошо слышат, изучают язык жестов, поют песни. Даже если один ребенок в классе - с особыми потребностями», - сказал он и добавил, что именно это означает с малых лет быть настоящим европейцем.

Президент также отметил, что в 168-й школе каждый пятый ученик имеет особые потребности, и именно эта школа является хорошим примером того, как нужно преодолевать барьеры.

«Вы образец для подражания и в Киеве, и во всех регионах», - сказал Президент и поблагодарил коллектив школы, а также Министерство образования и правительство, которые сделали огромную работу для того, чтобы эти идеи были воплощены в жизнь.

Он акцентировал внимание на активной роли местной власти и общественных организаций и волонтеров.

«Я хочу поблагодарить всех, кто приобщился к реальной работе по внедрению школьного эксперимента интегрированного обучения детей с ограниченными физическими возможностями в условиях средней общеобразовательной школы», - сказал Президент.

Петр Порошенко также поблагодарил свою супругу Марину Порошенко, которая во главе благотворительного фонда в последние два года уделяла огромное внимание тому, чтобы положительный опыт инклюзивного образования был распространен по все Украине. Пилотные проекты по развитию инклюзивного образования уже реализуются в Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской областях.