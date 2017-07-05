05.07.2017 15:58

Пойман заключенный, сбежавший с исправительных работ в Харькове

Сегодня, 5 июля, правоохранители нашли и задержали осужденного, 3 июля среди дня бежал из исправительных работ.



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По информации начальника отдела прокуратуры области Романа Дмитренко, 31-летний уроженец. Баку с 2016 года отбывал в Государственном учреждении «Хролевский исправительный центр" (№ 140) 5-летнее наказание, назначенное судом за хулиганство и сопротивление полиции.



Отсутствие мужчины выявили в конце смены на объекте учреждения, где осужденные выполняли оплачиваемые работы.



Нашли и задержали беглеца через двое суток в одном из сел Купянского района. Он пояснил, что вынужден был уйти "по семейным обстоятельствам".



Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве по факту уклонения от отбывания наказания (ч. 1 ст. 390 УК Украины). К своему основному сроку задержанный может добавить еще три года.



Кроме того, прокуратура проводит проверку законности действий администрации госучреждения по надзору за осужденными.