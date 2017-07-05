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05.07.2017  14:21   

Игорь Терехов проверил ход строительства Регионального центра админуслуг (ФОТО)

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 5 июля, ознакомился с ходом строительства Регионального центра предоставления административных услуг.


city.kharkov.ua
Как отметил в ходе осмотра Игорь Терехов, в здании бывшего Дома быта проводится уникальная реконструкция с применением инновационных технологий строительства. 
 
«Сегодня мы работаем над фасадом здания, внутри проводится комплекс отделочных работ. Здесь проведены все коммуникации и все сети для работы офиса. Я думаю, в ближайшее время мы нарастим темпы строительства и завершим этот объект в поставленные сроки. Уверен, это будет успешный проект, пример для всей Украины», - отметил первый заместитель городского головы. 
 
Региональный центр предоставления админуслуг рассчитан на 320 рабочих мест. На площади 6 тыс. кв. м будут располагаться самые востребованные службы города и области. Работа центра будет организована по принципу открытого пространства, без кабинетной системы - в одном месте можно будет получить более 450 услуг социального, административного характера и услуги миграционной службы. Пользоваться услугами центра смогут не только жители Харькова и области, но и представители соседних регионов Украины. В здании будут оборудованы все условия для посетителей с ограниченными возможностями. 
 
По словам первого заместителя городского головы, открытие центра запланировано на сентябрь текущего года. 
 
Напомним, что в Региональном центре админуслуг также будут работать информационно-консультативные «окна» для иностранцев и «молодежное окно», где молодые люди смогут узнать о жилищных программах, получить консультации в сфере трудоустройства и здравоохранения. Время приема заявителя будет составлять не более 15 минут. Перед зданием построят парковку на 200 мест. С открытием центра улучшится и инфраструктура: будут отремонтированы ближайшие внутриквартальные дороги, к региональному центру будет курсировать автобус.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  терехов, центр, строительство, харьков, услуга
 
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