05.07.2017 17:25

Реконструкции в региональном центре админуслуг нет равной в Украине. Игорь Терехов

Региональный центр предоставления административных и социальных услуг станет мощным комплексом в Украине. Но пока, на проспекте Тракторостроителей, 144, продолжаются строительные работы.



city.kharkov.ua

Работы по возведению регионального центра предоставления административных и социальных услуг кипят, как внутри здания, так и вокруг него. Первый вице-мэр Игорь Терехов с инспекцией здесь регулярно. Как продвигается строительство, как бывший дом быта день за днем превращается в уникальный центр, Игорь Терехов сегодня рассказал и губернатору Юлии Светличной. Все работы, отметил, уже на завершающем этапе.

«Здесь очень много работ сегодня ведется. Мы действительно на начальном этапе выполнили уникальнейшую реконструкцию, равных которой не делал никто в Украине. И здесь применены самые современные технологии строительства. Здесь уже проведены все коммуникации, все сети для работы этого офиса. И я думаю, что в кротчайшие сроки мы нарастим темпы строительства и в поставленные сроки закончим все виды работ», - информирует первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Сейчас же здесь заканчивают работы над фасадом здания, внутри продолжается отделка. Центр делают в формате «Openspace», то есть открытого пространства. Также будут предусмотрены условия для обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями. Региональный центр, подчеркнул Игорь Терехов, будет принимать жителей и из других областей Украины. Всех посетителей будет обслуживать более 300 квалифицированных администраторов, которые смогут предоставлять более 450 услуг. Также, отдельно проведут здесь и благоустройство прилегающей к зданию территории.

«Мы очень серьезно отнеслись к логистике этого центра. И учитывая то, что будет колоссальнейший поток людей, и колоссальный поток людей будет приезжать на своих частных машинах, на служебном автотранспорте, здесь устроены будут полностью парковки, будет достаточное количество машиномест, и для этого мы применили комплексный подход. Хочу вам сказать, что здесь сделаем не только парковки, сделаем рядом близлежащие дороги, в том числе и внутриквартальные, обновляем фасады зданий», - сообщает первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Поэтому после завершения всех работ по возведению регионального центра предоставления административных и соцуслуг этот микрорайон получит новый импульс к развитию, отметил Игорь Терехов. А в Харькове появится уникальное, и достаточно востребованное среди людей заведение, аналогов которого нет в Украине.