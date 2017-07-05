Кабмин не намерен продлевать чрезвычайные меры в энергетике

Чрезвычайные меры вступили в силу с 17 февраля 2017 года и были продлены до 17 июля 2017 года.
Кабинет министров Украины не намерен продлевать срок действия чрезвычайных мер на рынке электрической энергии.
Об этом РБК-Украина сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.
«Мы не будем продлевать чрезвычайные меры?, - сказал он.
Чрезвычайные меры в энергетике, предусмотренные правительственным распоряжением №103-р от 15 февраля 2017 года, вступили в действие с 17 февраля из-за блокады поставок товаров из зоны АТО, в частности, угля антрацитовой группы.
В прошлом месяце правительство продлило срок действия чрезвычайных мер на рынке электроэнергии до 17 июля.
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