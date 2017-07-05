05.07.2017 17:27

Кабмин не намерен продлевать чрезвычайные меры в энергетике

Чрезвычайные меры вступили в силу с 17 февраля 2017 года и были продлены до 17 июля 2017 года.



// korrespondent.net

Кабинет министров Украины не намерен продлевать срок действия чрезвычайных мер на рынке электрической энергии.



Об этом РБК-Украина сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.



«Мы не будем продлевать чрезвычайные меры?, - сказал он.



Чрезвычайные меры в энергетике, предусмотренные правительственным распоряжением №103-р от 15 февраля 2017 года, вступили в действие с 17 февраля из-за блокады поставок товаров из зоны АТО, в частности, угля антрацитовой группы.



В прошлом месяце правительство продлило срок действия чрезвычайных мер на рынке электроэнергии до 17 июля.