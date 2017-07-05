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05.07.2017  17:27   

Кабмин не намерен продлевать чрезвычайные меры в энергетике

Чрезвычайные меры вступили в силу с 17 февраля 2017 года и были продлены до 17 июля 2017 года.


// korrespondent.net

Кабинет министров Украины не намерен продлевать срок действия чрезвычайных мер на рынке электрической энергии.

Об этом РБК-Украина сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

«Мы не будем продлевать чрезвычайные меры?, - сказал он.

Чрезвычайные меры в энергетике, предусмотренные правительственным распоряжением №103-р от 15 февраля 2017 года, вступили в действие с 17 февраля из-за блокады поставок товаров из зоны АТО, в частности, угля антрацитовой группы.

В прошлом месяце правительство продлило срок действия чрезвычайных мер на рынке электроэнергии до 17 июля.

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  энергетика, чрезвычайные меры, кабмин
 
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