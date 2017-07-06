Порошенко утвердил курс Украины на вступление в НАТО

Вступление Украины в НАТО четко определено как один из ключевых факторов государственной политики.
Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины».
Закон был принят Верховной Радой Украины 8 июня 2017 года.
Законом вносятся изменения в Законы Украины «Об основах национальной безопасности Украины» и «Об основах внутренней и внешней политики» в части евроатлантической интеграции.
Одним из приоритетов национальных интересов Украины документом определена интеграция в евроатлантическое пространство безопасности с целью обретения членства в Организации Североатлантического договора.
С этой целью Украина активизирует усилия из всего комплекса реформ, в том числе в сфере безопасности и оборонном секторах для достижения соответствия критериям членства в Альянсе.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих: дипломатичность и толерантность помогут прожить этот день без потерь.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и будет пасмурно до самого вечера. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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