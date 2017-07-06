06.07.2017 10:54

Порошенко утвердил курс Украины на вступление в НАТО

Вступление Украины в НАТО четко определено как один из ключевых факторов государственной политики.



// ХОГА

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины».



Закон был принят Верховной Радой Украины 8 июня 2017 года.

Законом вносятся изменения в Законы Украины «Об основах национальной безопасности Украины» и «Об основах внутренней и внешней политики» в части евроатлантической интеграции.

Одним из приоритетов национальных интересов Украины документом определена интеграция в евроатлантическое пространство безопасности с целью обретения членства в Организации Североатлантического договора.

С этой целью Украина активизирует усилия из всего комплекса реформ, в том числе в сфере безопасности и оборонном секторах для достижения соответствия критериям членства в Альянсе.