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06.07.2017  10:54   

Порошенко утвердил курс Украины на вступление в НАТО

Вступление Украины в НАТО четко определено как один из ключевых факторов государственной политики.


// ХОГА

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины».

Закон был принят Верховной Радой Украины 8 июня 2017 года.

Законом вносятся изменения в Законы Украины «Об основах национальной безопасности Украины» и «Об основах внутренней и внешней политики» в части евроатлантической интеграции.

Одним из приоритетов национальных интересов Украины документом определена интеграция в евроатлантическое пространство безопасности с целью обретения членства в Организации Североатлантического договора.

С этой целью Украина активизирует усилия из всего комплекса реформ, в том числе в сфере безопасности и оборонном секторах для достижения соответствия критериям членства в Альянсе.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  порошенко, закон
 
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