06.07.2017 15:14

Прокуратура Харьковщины вернула государству земли на миллион гривен

Прокуратура Харьковской области обеспечила реальное исполнение решения хозяйственного суда области о признании недействительным договора аренды земли площадью более 7 га в Дергачевском районе.



vv.com.ua

Как рассказал и. о. начальника отдела прокуратуры области Алексей Булулуков, председатель райгосадминистрации подписал распоряжение о передаче в аренду одному из обществ сельскохозяйственные земли, находящиеся вблизи одного из водохранилищ, под коттеджную жилую застройку.

«Однако договор аренды является незаконным, поскольку глава райгосадминистрации превысил свои полномочия, распорядившись изменить целевое назначение участка. Это - прерогатива Кабинета Министров Украины. Более того, предоставлять участки под жилую застройку за пределами населенных пунктов запрещено законодательством », - информирует Булулуков.

В связи с этим прокурор обратился с иском в суд, который в конце мая текущего года был удовлетворен.

Сейчас решение суда реально исполнено в полном объеме. Право аренды прекращено. Участок стоимостью более 1-го миллиона гривен возвращен государству.