Прокуратура Харьковщины вернула государству земли на миллион гривен

Прокуратура Харьковской области обеспечила реальное исполнение решения хозяйственного суда области о признании недействительным договора аренды земли площадью более 7 га в Дергачевском районе.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих: дипломатичность и толерантность помогут прожить этот день без потерь.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и будет пасмурно до самого вечера. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
влажн.:
давл.:
ветер: