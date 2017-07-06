06.07.2017 16:33

Студенты могут поставить штамп о прописке в центрах админуслуг

Студенты харьковских вузов могут получать услуги по регистрации места проживания в центрах предоставления административных услуг.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот.

По его словам, летом услуги по регистрации и снятию с регистрации места проживания являются наиболее востребованными, поскольку студенты в этот период решают свои жилищные вопросы.



«Для того чтобы разграничить потоки заявителей в центрах админуслуг, в каждом студенческом общежитии города работает паспортист, аккредитованный нашим департаментом для соответствующей деятельности. В этот период паспортист работает с нашим органом регистрации каждый день. Однако студенты, как и любой житель города, могут обращаться также в центры админуслуг для получения услуги по снятию с регистрации места проживания, которая актуальна для них в данный период», - отметил Олег Дробот.



Он также напомнил, что услуги в сфере регистрации места проживания предоставляются по принципу экстерриториальности, то есть без привязки к зарегистрированному району проживания.