Студенты могут поставить штамп о прописке в центрах админуслуг

Студенты харьковских вузов могут получать услуги по регистрации места проживания в центрах предоставления административных услуг.
Об этом сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот.
По его словам, летом услуги по регистрации и снятию с регистрации места проживания являются наиболее востребованными, поскольку студенты в этот период решают свои жилищные вопросы.
«Для того чтобы разграничить потоки заявителей в центрах админуслуг, в каждом студенческом общежитии города работает паспортист, аккредитованный нашим департаментом для соответствующей деятельности. В этот период паспортист работает с нашим органом регистрации каждый день. Однако студенты, как и любой житель города, могут обращаться также в центры админуслуг для получения услуги по снятию с регистрации места проживания, которая актуальна для них в данный период», - отметил Олег Дробот.
Он также напомнил, что услуги в сфере регистрации места проживания предоставляются по принципу экстерриториальности, то есть без привязки к зарегистрированному району проживания.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих: дипломатичность и толерантность помогут прожить этот день без потерь.
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