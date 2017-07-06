06.07.2017 19:16

В Украине усилят контроль над детскими лагерями и турбазами

Соответствующий закон подписал Глава государства Петр Порошенко.



focus.ua

Петр Порошенко подписал Закон Украины № 2081-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно организации оздоровления и отдыха детей, сохранения сети детских оздоровительных учреждений».

Закон был принят Верховной Радой Украины 6 июня 2017 года.

Документ совершенствует правовое регулирование обеспечения реализации прав детей, в первую очередь – социально уязвимых категорий, на оздоровление и отдых.

Законом расширяется перечень категорий детей, имеющих право на оздоровление и отдых за счет средств государственного и местных бюджетов, средств предприятий, учреждений и организаций, профессиональных союзов и фондов, добровольных взносов юридических и физических лиц, других источников. Также документом уточняются полномочия государственных органов в сфере оздоровления и отдыха детей, порядок образования, реорганизации и ликвидации детских заведений оздоровления и отдыха, устанавливается ответственность за непредставление или представление не в полном объеме сведений для внесения в Государственный реестр имущественных объектов оздоровления и отдыха детей.

Реализация положений закона усилит контроль над деятельностью детских заведений оздоровления и отдыха.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.