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06.07.2017  19:16   

В Украине усилят контроль над детскими лагерями и турбазами

Соответствующий закон подписал Глава государства Петр Порошенко.


focus.ua
Петр Порошенко подписал Закон Украины № 2081-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно организации оздоровления и отдыха детей, сохранения сети детских оздоровительных учреждений».
 
Закон был принят Верховной Радой Украины 6 июня 2017 года.
 
Документ совершенствует правовое регулирование обеспечения реализации прав детей, в первую очередь – социально уязвимых категорий, на оздоровление и отдых.
 
Законом расширяется перечень категорий детей, имеющих право на оздоровление и отдых за счет средств государственного и местных бюджетов, средств предприятий, учреждений и организаций, профессиональных союзов и фондов, добровольных взносов юридических и физических лиц, других источников. Также документом уточняются полномочия государственных органов в сфере оздоровления и отдыха детей, порядок образования, реорганизации и ликвидации детских заведений оздоровления и отдыха, устанавливается ответственность за непредставление или представление не в полном объеме сведений для внесения в Государственный реестр имущественных объектов оздоровления и отдыха детей.
 
Реализация положений закона усилит контроль над деятельностью детских заведений оздоровления и отдыха.
 
Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  порошенко, закон, дети
 
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