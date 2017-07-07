07.07.2017 08:26

Под Харьковом друзья-рецидивисты совершили 5 преступлений за месяц

Дергачевская местная прокуратура направила в районный суд обвинительный акт в отношении двух неоднократно судимых местных жителей по факту кражи, грабежа и хулиганства (ч.ч. 2,3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 4 ст. 296 УК Украины).



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По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Песоцкого, досудебным расследованием установлено, что в марте текущего года злоумышленники совершили пять уголовных правонарушений. Среди них - кража нутрий с домовладения пенсионера, телефона и кошелька у пассажира на железнодорожной станции. Кроме того, рецидивисты ограбили мужчину во дворе школы. У своей жертвы они забрали не только деньги, но даже пакет с продуктами питания. Обокрали мужчины и своего «собутыльника», когда тот заснул.

К тому же, один из злоумышленников нанес телесные повреждения сотруднику полиции.

«Утром 15 марта в поселке Слатино 43-летний подозреваемый разгуливал по улице с топором. Он громко ругался и угрожал прохожим. Злоумышленника заметили участковые офицеры патрульной полиции. Они пытались остановить хулигана, успокоить его. Однако злоумышленник начал отмахиваться от полицейских топором и выкрикивать в их адрес оскорбления и угрозы. Но этого ему показалось мало - человек начал бросать в стражей порядка кирпич. Однако полицейским удалось утихомирить злоумышленника», - рассказал Песоцкий.

Справка. Оба подозреваемых нигде не работали. 43-летний мужчина уже имеет 8 судимостей, 38-летний - 5 судимостей. Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемые находятся под стражей.