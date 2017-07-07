Езжайте во Львов помогать убирать мусор, – Игорь Терехов указал Дмитрию Булаху его место

Сегодня, 7 июля, первый заместитель Харьковского городского головы провел пресс-тур по саду Шевченко.
Журналистам показывали, как проходят работы по реконструкции в саду Шевченко.
Во время осмотра реконструированной территории к ним присоединился депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах.
Когда первый вице-мэр общался с журналистами, Булах вклинивался в разговоры, перебивая диалог.
«Езжайте во Львов помогать убирать мусор вашему лидеру Садовому», – посоветовал члену «Самопомощи» Игорь Терехов.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. Есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии будете жалеть.
Ясное и утро и пасмурный вечер: такой прогноз обещают синоптики на пятницу. Возможны грозы, кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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