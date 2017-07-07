07.07.2017 11:49

Езжайте во Львов помогать убирать мусор, – Игорь Терехов указал Дмитрию Булаху его место

Сегодня, 7 июля, первый заместитель Харьковского городского головы провел пресс-тур по саду Шевченко.



// Городской Дозор

Журналистам показывали, как проходят работы по реконструкции в саду Шевченко.



Во время осмотра реконструированной территории к ним присоединился депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах.



Когда первый вице-мэр общался с журналистами, Булах вклинивался в разговоры, перебивая диалог.



«Езжайте во Львов помогать убирать мусор вашему лидеру Садовому», – посоветовал члену «Самопомощи» Игорь Терехов.