 
Главная Новости Власть Езжайте во Львов помогать убирать мусор, – Игорь Терехов указал Дмитрию Булаху его место
07.07.2017  11:49   

Езжайте во Львов помогать убирать мусор, – Игорь Терехов указал Дмитрию Булаху его место

Сегодня, 7 июля, первый заместитель Харьковского городского головы провел пресс-тур по саду Шевченко.


// Городской Дозор

Журналистам показывали, как проходят работы по реконструкции в саду Шевченко.

Во время осмотра реконструированной территории к ним присоединился депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах.

Когда первый вице-мэр общался с журналистами, Булах вклинивался в разговоры, перебивая диалог.

«Езжайте во Львов помогать убирать мусор вашему лидеру Садовому», – посоветовал члену «Самопомощи» Игорь Терехов.

Фотогалерея

Тэги:  терехов, булах, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.07 Власть Реконструкции в региональном центре админуслуг нет равной в Украине. Игорь Терехов 05.07 Власть Игорь Терехов проверил ход строительства Регионального центра админуслуг (ФОТО) 25.06 Образование Игорь Терехов наградил золотыми медалями выпускников школы №162
 
 

Видео

На Змиевщине масштабно отгуляют Ивана Купала
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 