07.07.2017 13:44

Игорь Терехов показал, как продвигается реконструкция сада Шевченко (ФОТО)

Сегодня первый вице-мэр Игорь Терехов провел пресс-тур для представителей СМИ, чтобы показать, как видоизменяется одно из любимых мест отдыха горожан.



city.kharkov.ua

Тяжелая строительная техника и около сотни рабочих. В саду Шевченко полным ходом идут работы по его реконструкции. На центральной аллее, по словам первого вице-мэра, дорожники укладывают последний, финальный слой асфальтобетонного покрытия, который будет готов через 2 дня. Сейчас работами охвачена 1/4 часть всего сада.

«Мы сегодня уже заканчиваем работы по укладке борта, кроме того полностью сделано основание для аллей и дорожек, которые будут. Проверены абсолютно все коммуникации, стоят светоточки, которые мы планировали и абсолютно все новые фонари. Кроме того здесь проложен автоматический поливочный водопровод, и укладывается рулонный газон. Здесь будет выложено порядка 20 тысяч квадратных метров газона, и мы буквально завтра-послезавтра приступим к тому, что будем обустраивать клумбы. Будут новые клумбы, абсолютно нового образца», - сообщает первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Центральную часть сада, добавляет Игорь Терехов, для горожан откроют уже через две - две с половиной недели. Сейчас задача городской власти возродить ту историческую идею, которую вкладывали при закладке сада тогдашние архитекторы, а именно - английский стиль. Уже скоро работы по реконструкции сада начнутся и в другой его части. Когда завершатся, там будет много газонов, на которых можно будет отдохнуть в тени деревьев. Но главной изюминкой станет большое озеро.

«Сегодня разрабатываются чертежи, по которым будет осуществляться строительство этого пруда. Это довольно сложное сооружение, есть нюансы, потому что очень большое количество воды. Большие нагрузки, которые будут даваться на грунты. Мы делаем техническое усиление этого всего дна. Поэтому где-то к концу лета приступим к подготовительным работам», - информирует первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.