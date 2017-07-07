07.07.2017 14:43

На Харьковщине у фермера отсудили 44 гектара сельхозугодий

Дергачевская местная прокуратура обеспечила исполнение решения Харьковского апелляционного хозяйственного суда об освобождении фермером самовольно занятой земли площадью более 44 га на территории одного из сельсоветов Богодуховского района.



rbc.ua

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Песоцкий, в 2006 году глава райгосадминистрации подписал распоряжение о передаче одном из сельхозпредприятий в аренду на 10 лет сельхозугодья.

«Однако после окончания срока действия договора аренды, председатель хозяйства не обратился в ГУ Держгеокадастру в области с предложением пролонгировать его. Не имея необходимых документов, дающих право на пользование сельхозугодьями, фермер продолжал обрабатывать поля », - рассказал Владимир Песоцкий.

В связи с этим в конце прошлого года в суд был направлен иск о возврате самозахваченных участков государству. Однако суд не поддержал требования прокуратуры.

«Не соглашаясь с таким решением, заместитель прокурора Харьковской области обжаловал его в Харьковском апелляционном хозяйственном суде, который поддержал позицию прокуратуры и отменил решение суда первой инстанции, обязав сельскохозяйственное предприятие вернуть землю государству», - сообщила и. о. начальника отдела прокуратуры области Татьяна Здор.

Сейчас решение суда реально исполнено в полном объеме. Участок возвращен государству.