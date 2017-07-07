На Харьковщине у фермера отсудили 44 гектара сельхозугодий

Дергачевская местная прокуратура обеспечила исполнение решения Харьковского апелляционного хозяйственного суда об освобождении фермером самовольно занятой земли площадью более 44 га на территории одного из сельсоветов Богодуховского района.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. Есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии будете жалеть.
Ясное и утро и пасмурный вечер: такой прогноз обещают синоптики на пятницу. Возможны грозы, кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
влажн.:
давл.:
ветер: