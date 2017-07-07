07.07.2017 17:15

Бандитам, которые похитили и зверски убили харьковского программиста, светит пожизненное заключение

По ходатайству Дергачевской местной прокуратуры для трех харьковчан, подозреваемых в похищении и убийстве сотрудника одной из ведущих IT-компаний, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.



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Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Песоцкий, 33-летнего и двух 28-летних мужчин, которым инкриминируются похищение и жестокое убийство человека из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 146 и п 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины), задержали 4 июня.

Досудебным расследованием установлено, что 33-летний программист был знаком с одним из подозреваемых, который уже имел судимость. Зная о немалых доходах специалиста, занимающегося созданием программ для банковских учреждений, рецидивист и его друзья, один из которых также был осужден и отбывал срок наказания вместе со знакомым жертвы, решили поживиться чужими заработками.

«В конце 2016 года злоумышленники подкараулили жертву под офисом. Похитили и вывезли автомобилем за Харьков. На морозе мужчину разделы и стали допрашивать, требуя сказать пароль банковской карты. Не выдержав издевательств, программист умер, назвав перед этим цифры якобы пин-кода. Прихватив ценные вещи, которые были при жертве, злоумышленники бросили тело на обочину трассы «Киев-Харьков-Довжанский» и вернулись в город. Однако снять деньги с карточки не смогли - назван пин-код не подошел », - рассказал Песоцкий.

Справка. Правоохранители продолжают досудебное расследование. Максимальная санкция статей предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.