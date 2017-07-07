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07.07.2017  17:48   

Прокуратура взялась за исправительную колонию, откуда сбежал осужденный

Первомайская местная прокуратура проводит проверку законности действий администрации Государственного учреждения «Первомайская исправительная колония №117» по надзору за осужденными.


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Как рассказал первый заместитель руководителя местной прокуратуры Роман Травкин, 20-летний житель Сумской области, который отбывал в госучреждении наказание за кражу с проникновением, сбежал во время выполнения сельскохозяйственных работ.
 
Отсутствие осужденного на своем рабочем месте установили около 17 часов 5 июля. Через  4 часа мужчину нашли. Беглец скрывался в лесополосе вблизи учреждения исполнения наказаний. Мужчина рассказал, что никуда не убегал, а просто, устав от работы, задремал в тени. Когда увидел, что его ищут - испугался и спрятался в кустах. Но позже передумал и решил вернуться.
 
Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве по факту побега из места лишения свободы (ч. 1 ст. 393 УК Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.
 
Справка. На момент побега, осужденный, уже отбыл половину срока с 3 лет лишения свободы назначенных судом.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  побег, колония, харьков, прокуратура
 
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