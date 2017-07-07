07.07.2017 18:47

Под Харьковом воры-рецидивисты обокрали более 10 домов за 2 месяца

Харьковская местная прокуратура №6 утвердила подозрение двум жителям Харькова, 30 и 33 лет, которые похищали имущество из домов жителей частного сектора.



112

По информации руководителя местной прокуратуры Андрея Яковлева, мужчинам, которые уже были осуждены за мошенничество, хулиганство, разбой другие корыстные преступления, инкриминируется кража, совершенная группой лиц с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 185 УК Украины).

На момент совершения новых преступлений один из злоумышленников проходил фигурантом в другом уголовном производстве (кража) и был освобожден из-под стражи под залог.

«По предварительным данным, в июне текущего года злоумышленники утром выехали маршруткой из Харькова в Мерефу. Позвонили в один из домовладений. Убедившись, что хозяев дома нет, один из мужчин остался на улице, второй зашел во двор. Он фомкой отжал раму пластикового окна, проник в дом и вынес оттуда ноутбук и планшет. Похищенное положили в хозяйский рюкзак. По дороге на маршрутку они встретили правоохранителей и засуетились. Их поведение вызвало подозрение, мужчин задержали, похищенное имущество изъяли », - рассказал Яковлев.

Во время досудебного расследования подозреваемые признались в совершении в течение мая-июня 10 других аналогичных преступлений, в частности в микрорайоне «Рогань», городе Мерефа и пгт Безлюдовка. Как правило, мужчины выносили из домов малогабаритные вещи, деньги и драгоценные украшения. Награбленное сдавали в ломбард. По предварительным данным, общая сумма украденного составляет более 70 тысяч гривен.

Справка. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Правоохранители продолжают досудебное расследование. Максимальная санкция статьи - 6 лет лишения свободы.