10.07.2017 10:30

Порошенко: Украина расширит сотрудничество с США во многих сферах

Это Президентк Украины Петр Порошенко заявил во время совместной пресс-конференции с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, которая состоялась по результатам двусторонней встречи.



// ХОГА

«Мне приятно было услышать поддержку реформ в энергетическом секторе после сегодняшней утренней встречи и после наших переговоров. Поддержку наших двусторонних отношений. Хочу отметить, что они также концентрируются и в экономической сфере, и в закупках американского угля, и в работе по строительству завода по ядерным отходам, и в обеспечении поставок ядерного топлива для украинского «Энергоатома», и для обеспечения инвесторов в нефтегазовой сфере», - сказал Глава государства.



Отдельно Петр Порошенко поблагодарил за «очень важное» сотрудничество в энергетической сфере в части недопущения строительства «Северного потока-2».



«Я очень благодарен нашим американским партнерам за абсолютно четкую, эффективную и последовательную позицию в недопущении реализации этого глубоко заполитизированного проекта», - подчеркнул Президент.



Глава государства также сообщил, что во время переговоров были достигнуты договоренности о расширении контактов между украинским правительством, украинской властью и представителями американской Администрации.



По убеждению Президента, визит Госсекретаря США в Украину будет способствовать расширению сотрудничества двух государств во многих сферах – оборонной, в сферах безопасности, борьбы с киберпреступностью.



Во время переговоров также были достигнуты важные договоренности в экономической, энергетической, культурной сферах и многих других.



«Мы ожидаем в августе-сентябре визиты Министра обороны США и Министра энергетики США, и другие визиты высокопоставленных представителей американской власти. Могу отметить, что результатом сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки, которое очень стремительно развивается, является доказательства того факта, что Украина имеет, и мы за это благодарны американскому народу, не только мощную двухпартийную поддержку в американском Конгрессе, но и мощную поддержку в Белом доме, Государственном департаменте и американском правительстве. Я очень благодарю за эту мощную поддержку», - сказал Петр Порошенко.



Рекс Тиллерсон, в свою очередь, отметил «огромный прогресс, который был сделан украинским правительством по реформированию за предыдущие несколько лет, и экономические достижения». «Я также знаю, что есть еще много работы впереди для того, чтобы продолжить эти реформы – чтобы обеспечить безопасность Украины, а также экономические достижения в Украине», - заметил Рекс Тиллерсон.



Он констатировал приверженность Украины дальнейшему внедрению реформ и выполнению обязательств, в частности, перед МВФ, проведения земельной реформы и реформы корпоративного управления. «Мы много говорили о тех шагах, которые необходимы для того, чтобы Украина стала привлекательной для внешних инвестиций. Я знаю, что вы преданы тому, чтобы улучшить эту ситуацию», - сказал Госсекретарь.



Предметом обсуждений были и антикоррупционные реформы, ведь они также являются важным элементом для привлечения внешних инвестиций. Среди них Рекс Тиллерсон отметил важную работу по отбору судей Верховного Суда, а также создание Антикоррупционного суда. «Все эти вопросы – это первые шаги для создания соответствующей судебной власти. Вы говорили, что обеспокоены этим вопросом и преданы тому, чтобы действительно был создан такой суд и назначены судьи высшей квалификации», - отметил он.



«Есть много вызовов для этих реформ, но они очень важны для Украины и создают условия для Украины, чтобы она оставалась сильной и важным партнером в Европе и также, чтобы Украина была важной для всего мира. Меня вдохновляет та ситуация, которую я вижу в Украине, и прогресс, который был достигнут, и я знаю, что когда эти реформы будут внедрены, Украина будет очень привлекательным местом для инвестиций и бизнеса», - резюмировал Государственный секретарь США.